Танкер Северного флота «Кама» вернулся в Мурманск из дальнего похода

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Средний морской танкер Северного флота «Кама», обеспечивавший корабли и суда Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики, вернулся в Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«Средний морской танкер “Кама” завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки Мурманск. Заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению вице-адмирал Дмитрий Украинец принял доклад капитана танкера Андрея Нецветаева об успешном выполнении всех поставленных задач», — информировали в пресс-службе.
Там отметили, что замкомандующего флотом по материально-техническому обеспечению подчеркнул, что экипаж танкера своим ответственным отношением к делу позволил выполнить Военно-морскому флоту России несколько важнейших задач. Вице-адмирал вручил старшему механику Владимиру Трифанову медаль «За трудовую доблесть».
Более 7 месяцев экипаж «Камы» обеспечивал выполнение задач материально-технического обеспечения кораблей и судов ВМФ России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики. Моряками Северного флота было выполнено более 40 заправок кораблей и судов, танкер за время дальнего похода прошел более 30 тыс. морских миль.