Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астроном Алексеев рассказал, что в мае произойдут два полнолуния

В мае текущего года произойдут сразу два полнолуния, такое явление случается раз в несколько лет, рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, наблюдать за космическим явлением можно 1 и 31 мая.

«Это редкое явление, бывает раз в несколько лет. Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учётом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Ранее в ИКИ РАН заявили о продолжении снижения активности Солнца.

Также сообщалось, что астрономы обнаружили 40 тыс. сближающихся с Землёй астероидов.