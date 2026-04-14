Астроном Алексеев рассказал, что в мае произойдут два полнолуния

В мае текущего года произойдут сразу два полнолуния, такое явление случается раз в несколько лет, рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
По его словам, наблюдать за космическим явлением можно 1 и 31 мая.
«Это редкое явление, бывает раз в несколько лет. Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учётом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня», — цитирует Алексеева РИА Новости.
