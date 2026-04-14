Российский фрегат сопроводил суда под санкциями — реакции Запада не последовало

Российский фрегат «Адмирал Григорович» обеспечил проход двух танкеров вдоль побережья Великобритании, несмотря на их нахождение в санкционных списках. Об этом сообщает еженедельник «Звезда».

По данным издания, 8 апреля танкеры Universal и Enigma прошли вблизи британских берегов в сопровождении российского военного корабля. Уточняется, что суда ранее были внесены в санкционные ограничения Великобритании.

В публикации отмечается, что Королевский военно-морской флот Великобритании не предпринял активных действий в отношении прохода этих судов.

Ранее британский таблоид Daily Express писал, что российский фрегат «Адмирал Григорович» был направлен в район Ла-Манша. В материале утверждалось, что этот шаг стал сигналом на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя ситуацию, заявил, что прямое противостояние с российским кораблём могло бы привести к последствиям, поэтому британская сторона ограничилась наблюдением.

Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
