Российский фрегат «Адмирал Григорович» обеспечил проход двух танкеров вдоль побережья Великобритании, несмотря на их нахождение в санкционных списках. Об этом сообщает еженедельник «Звезда».
По данным издания, 8 апреля танкеры Universal и Enigma прошли вблизи британских берегов в сопровождении российского военного корабля. Уточняется, что суда ранее были внесены в санкционные ограничения Великобритании.
В публикации отмечается, что Королевский военно-морской флот Великобритании не предпринял активных действий в отношении прохода этих судов.
Ранее британский таблоид Daily Express писал, что российский фрегат «Адмирал Григорович» был направлен в район Ла-Манша. В материале утверждалось, что этот шаг стал сигналом на фоне заявлений премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Капитан первого ранга Василий Дандыкин, комментируя ситуацию, заявил, что прямое противостояние с российским кораблём могло бы привести к последствиям, поэтому британская сторона ограничилась наблюдением.
