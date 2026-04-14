Операторы дронов уничтожили три тяжелых беспилотника ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Операторы дронов-перехватчиков новороссийских десантников в воздушных боях уничтожили три тяжелых грузовых беспилотника ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Операторы БПЛА-перехватчиков и квадрокоптеров со сбросами новороссийских десантников в воздушных боях на ореховском направлении в Запорожской области за одну ночь уничтожили три тяжелых грузовых коптера ВСУ», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что, заметив в небе тяжелый грузовой беспилотник ВСУ, оператор российского дрона-перехватчика направил свой беспилотник и тараном уничтожил вражеский тяжелый БПЛА. Аналогичным способом был уничтожен еще один дрон противника.
Кроме того, во время разведывательно-боевого вылета разведчик десантников заметил, как грузовой беспилотник ВСУ производит бомбометание на российские передовые позиции, сбрасывая на них 82-мм мины. Подлетев к нему сверху, оператор квадрокоптера точным сбросом сбил вражеский тяжелый дрон.