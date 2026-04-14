Трамп запускает в Иране украинский сценарий — возможна наземная операция

Президент США Дональд Трамп действует в отношении Ирана по схеме, схожей с моделью, применённой ранее в украинском конфликте, и не исключает расширения операции до наземного вторжения. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

По данным публикации, объявленная Вашингтоном блокада Ормузского пролива и решение о перехвате судов, связанных с оплатой прохода Ирану, рассматриваются как часть стратегии давления на Тегеран. Автор материала указывает, что подобные действия воспроизводят элементы предыдущего сценария, использованного США в украинском кризисе.

Отмечается, что ограничения судоходства затрагивают ключевой энергетический маршрут, через который проходят поставки для ряда стран, включая Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань. Это, по оценке издания, повышает риск расширения конфликта.

В публикации допускается, что дальнейшие шаги США могут включать не только морскую блокаду, но и прямое военное воздействие. Среди возможных сценариев рассматриваются возобновление ударов и проведение наземной операции.

Ранее Трамп поручил ВМС контролировать движение судов в Ормузском проливе и пригрозил Китаю последствиями в случае военной поддержки Ирана.

