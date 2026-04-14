Мохаджерани: АЭС «Бушер» функционирует, проблем для здоровья населения нет

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила в интервью РИА Новости, что АЭС «Бушер» в данный момент функционирует, проблем для здоровья населения нет.
По её словам, на объекте были предусмотрены все меры безопасности.
Мохаджерани также добавила, что коллеги из организации по атомной энергии Ирана задействовали необходимые протоколы по защите объектов.
«С этой точки зрения проблем нет», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Россия 13 апреля начала финальную ротацию на АЭС «Бушер» в Иране.
Также стало известно, что Иран попросил Россию найти возможность перезагрузить проект АЭС «Бушер».