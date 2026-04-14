МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Запасов топлива и боеприпасов у Франции хватит только на два дня из-за чрезмерной зависимости от США. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
«В боеприпасах и топливе американцы оставляют нам запас автономности всего на два дня. Я выступаю решительно против этой вассализации, против превращения французской национальной обороны в инструмент в чужих руках, ведь она не подлежит разделу. И я считаю, что нынешние события показывают, что нельзя играть с войной, нельзя играть с благополучием и независимостью наций, потому что риск слишком велик», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».
Ранее Пьер де Голль заявил в беседе с ТАСС, что Франции стоит полностью пересмотреть отношения с США из-за американской администрации, которая действует слишком непредсказуемо и агрессивно, пытаясь контролировать каждую страну. По его словам, Париж должен стремиться к достижению многополярного мира, поскольку это позволит обеспечить баланс сил.