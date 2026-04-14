Внук де Голля: из-за США боеприпасов и топлива Франции хватит только на два дня

«В боеприпасах и топливе американцы оставляют нам запас автономности всего на два дня. Я выступаю решительно против этой вассализации, против превращения французской национальной обороны в инструмент в чужих руках, ведь она не подлежит разделу. И я считаю, что нынешние события показывают, что нельзя играть с войной, нельзя играть с благополучием и независимостью наций, потому что риск слишком велик», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».