Бойцы группировки «Север» уничтожили орудие и технику ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили САУ «Богдана», технику, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе. Развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом. Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России.