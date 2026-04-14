Бойцы группировки «Север» уничтожили орудие и технику ВСУ в Сумской области

Расчеты FPV-дронов поразили САУ «Богдана», блиндажи и живую силу противника.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили САУ «Богдана», технику, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами расчетов FPV-дронов были уничтожены артиллерийские орудия, в том числе САУ “Богдана”, автомобильная и роботизированная техника, блиндажи и живая сила подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе. Развернуто оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом. Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России.

