Лидер «Тисы» Мадьяр ответит Путину — контакт возможен

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что готов ответить на возможный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил 14 апреля на первой пресс-конференции после выборов.
При этом политик подчеркнул, что не планирует инициировать контакт с российским лидером. По его словам, необходимость такого разговора он оценивает как маловероятную.
Заявление прозвучало на фоне формирования нового правительства Венгрии по итогам голосования. Вопросы внешней политики и возможного взаимодействия с Москвой остаются в числе ключевых.
Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы выстраивать отношения с будущим венгерским кабинетом, который будет сформирован по итогам выборов.
