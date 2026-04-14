Юрист Хаминский: пользователи социальных сетей несут ответственность за аватары

Размещение различных изображений и фотографий в качестве аватаров в социальных сетях является правом каждого пользователя. Однако есть и определённые ограничения, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Так, например, право на изображение гражданина охраняется статьёй 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая указывает, что обнародование и использование изображение человека допустимо только с его согласия. Исключением является использование в общественных или публичных интересах», — предупредил собеседник RT.
Таким образом, как пояснил Хаминский, размещение на аватаре фотографии или изображения другого человека, особенно широко известного, может повлечь за собой гражданско-правовой иск с требованием убрать изображение и заплатить компенсацию, если аккаунт использовался в предпринимательских целях.
«Помимо гражданско-правовой, размещение некоторых изображений может повлечь и уголовную ответственность. В любом случае запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой, изображения, нарушающие частную жизнь, авторские права. И если за единичный факт размещения экстремистской и нацистской символики привлекут к административной ответственности, то за повторное правонарушение грозит до четырёх лет лишения свободы», — заключил юрист.
