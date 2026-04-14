Документальный фильм о поездках экс-премьера Джонсона на передовую возле Запорожья готовятся выпустить в Британии. Как отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, для перемещения Джонсона на передовой ВСУ могли использовать автомобиль скорой помощи.
На фотографиях со съемок экс-премьера Британии на украине видно, что он надевает синий жилет журналистов.
«Я не удивлюсь, если его ещё возили в машине скорой помощи. Ещё с 14- 15 годов ВСУ практически на регулярной основе использовали гражданский транспорт для перевозки вооруженных боевиков. С начала СВО они эту практику поставили не просто на поток, да, а сделали её основной. Это было и во время дебальцевского котла, и в период других событий», — сказал Рогов.
По словам собеседника издания, украинская сторона обеспечила Джонсону максимальный уровень безопасности во время съемок.
«Его перемещения около ЛБС были организованы на максимальном уровне безопасности, начиная от нескольких уровней брони, личной бронемашины, работы РЭБ и так далее во всех местах, где он только появлялся. Речь идет о его визитах на выбранные точки, которые занимали буквально от нескольких секунд до нескольких минут чисто для фотографии», — уточнил Рогов.
Ранее он отметил, что на протяжении всего времени, которое Джонсон провел в зоня рядом с ЛБС, он истерил и был пьян. Очевидцы заявили, что они «не узнали в нём бывшего премьера Британии», посчитав, что это «лохматый какой-то дебошир».