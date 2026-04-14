AP: Пакистан предложил еще раз провести переговоры США и Ирана в Исламабаде

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Пакистана предложили провести второй раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном в Исламабаде в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По данным агентства, официальные лица, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что предложение будет зависеть от того, попросят ли стороны о другом месте для переговоров.
Также отмечается, что первые переговоры, хотя и закончились без достижения соглашения, были частью продолжающегося дипломатического процесса, а не разовой попыткой.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. США также заявили о намерении ввести морскую блокаду Ирана.