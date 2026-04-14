Судьбу «Дружбы» переложили на Европу — транзит нефти не восстановлен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос дальнейшей судьбы нефтепровода «Дружба» и его востребованности должен решаться странами Европы. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос о перспективах магистрали.
По его словам, оценку необходимости использования трубопровода следует запрашивать у Венгрии и других европейских государств, заинтересованных в поставках.
С 27 января поставки российской нефти по «Дружбе» на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии не осуществляются. Речь идёт о прекращении транзита сырья по данному маршруту.
Ранее власти Венгрии заявляли, что инфраструктура трубопровода остаётся технически пригодной для эксплуатации. В Будапеште связывали остановку транзита с политическими причинами и действиями Украины.
На этом фоне венгерское руководство приняло ряд ответных мер. В частности, Будапешт заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро и предупредил о намерении препятствовать решениям Брюсселя, которые сочтёт выгодными для Украины. Также Венгрия отказалась поддержать 20-й пакет санкций ЕС против России.
Ситуация развивается на фоне политических изменений в стране. По итогам парламентских выборов победу одержала оппозиционная партия «Тиса». Её лидер Петер Мадьяр заявил о намерении восстановить полное участие Венгрии в структурах Евросоюза и НАТО. Ожидается, что вопрос о назначении нового премьер-министра будет рассмотрен на первом заседании парламента в начале мая.
