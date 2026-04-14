Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали, а не политикой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали и Католической церкви, а не политики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News посоветовал Ватикану заниматься вопросами морали и Католической церкви, а не политики.

Таким образом он прокомментировал конфликт папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа.

«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединённых Штатов занимался бы… американской государственной политикой», — сказал Вэнс.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.

До этого Папа Римский Лев XIV призвал не вредить людям Ирана и назвал неприемлемыми угрозы в адрес народа исламской республики.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что высказывания президента США являются недопустимыми.

