Компенсации потребовали от пяти стран — Иран выставил претензии

По словам дипломата, претензии адресованы Бахрейну, Иордании, Катару, Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Тегеран считает, что эти государства выступили соучастниками действий против Ирана.
Иравани заявил, что указанные страны должны компенсировать как материальный, так и моральный ущерб, который, по мнению иранской стороны, был причинён в результате их действий. Какие именно шаги арабских государств рассматриваются как участие в конфликте, не уточняется.
На этом фоне власти Ирана заявили о восстановлении нефтяной инфраструктуры. По данным ТАСС со ссылкой на телеканал SNN, заместитель министра нефти Мохаммад Садег Азимифар сообщил, что значительная часть повреждённых нефтеперерабатывающих предприятий в ближайшее время вернётся к прежним показателям.
Ожидается, что в течение одного-двух месяцев переработка нефти в стране достигнет уровня 70−80% от докризисной мощности. Власти рассматривают это как показатель устойчивости энергетического сектора и его способности к быстрому восстановлению.
