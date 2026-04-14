Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компенсации потребовали от пяти стран — Иран выставил претензии

Иран потребовал от пяти арабских стран компенсации за ущерб, который, по его оценке, был нанесён в ходе конфликта с участием США и Израиля.

Иран потребовал от пяти арабских стран компенсации за ущерб, который, по его оценке, был нанесён в ходе конфликта с участием США и Израиля. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, передаёт агентство Tasnim.

По словам дипломата, претензии адресованы Бахрейну, Иордании, Катару, Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Тегеран считает, что эти государства выступили соучастниками действий против Ирана.

Иравани заявил, что указанные страны должны компенсировать как материальный, так и моральный ущерб, который, по мнению иранской стороны, был причинён в результате их действий. Какие именно шаги арабских государств рассматриваются как участие в конфликте, не уточняется.

На этом фоне власти Ирана заявили о восстановлении нефтяной инфраструктуры. По данным ТАСС со ссылкой на телеканал SNN, заместитель министра нефти Мохаммад Садег Азимифар сообщил, что значительная часть повреждённых нефтеперерабатывающих предприятий в ближайшее время вернётся к прежним показателям.

Ожидается, что в течение одного-двух месяцев переработка нефти в стране достигнет уровня 70−80% от докризисной мощности. Власти рассматривают это как показатель устойчивости энергетического сектора и его способности к быстрому восстановлению.

Читайте также: Иран назвал сумму ущерба от бомбардировок США и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше