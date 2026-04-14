Секс, драки, скандалы: раскрыты все тайны сменившего Орбана Мадьяра

На прошедших парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» во главе с политиком Петером Мадьяром одержала победу. Согласно окончательным результатам, «Тиса» получает 138 из 199 мест в Государственном собрании, что обеспечивает ей конституционное большинство. Партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» потерпела поражение, получив 55 мандатов. Уже в ближайшее время Мадьяр займет кресло главы правительства.
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов в разговоре с aif.ru оценил возможные последствия прошедших выборов.
Подстава от США и поражение Орбана.
Климов в беседе с aif.ru назвал главную причину поражения действующего венгерского премьера Виктора Орбана.
«Проблема в том, на мой взгляд, что Орбан делал слишком большую ставку на администрацию Трампа, которая утратила доверие со стороны международной общественности в Европе и в Венгрии. Это было серьезной ошибкой», — сказал он.
Климов также указал на внешний контекст: действия США, включая эскалацию на Ближнем Востоке, серьезно подорвали доверие к американским союзникам в глазах европейцев. Орбан оказался заложником имиджа политика, который сделал неправильную ставку в большой геополитической игре.
Внешний курс без сюрпризов.
Самый животрепещущий вопрос для международного сообщества — изменит ли Мадьяр внешнеполитический вектор Венгрии, особенно в отношении России и Украины? По мнению Андрея Климова, ожидать резкого разворота не стоит. Эксперт убежден, что Венгрия никогда не была проукраинской и не станет ею после смены власти.
«Венгрия никогда не была проукраинской. По-моему, венгерские власти занимались в основном тем, что решали свои внутриполитические вопросы, иногда мотивируя их ситуацией на Украине», — заявил Климов.
Он характеризует Будапешт как игрока, который ищет «золотую середину».
«Их не нужно записывать ни в пророссийскую, ни тем более в проукраинскую сторону», — пояснил Климов.
Экономический прагматизм: поставки из РФ сохранятся.
Экономика — та сфера, где прагматизм побеждает политические лозунги. Несмотря на смену власти, Венгрия сильно зависит от российских энергоносителей. Климов уверен, что у Мадьяра просто нет выбора, кроме как продолжать выстраивать рабочие отношения с Москвой.
«Объективная реальность так или иначе заставит их продолжать курс на нормальные торгово-экономические отношения с Россией. Если же они от нее слишком далеко отойдут, то у них будет огромное количество дополнительных проблем, которых Орбан не допускал», — пояснил эксперт.
Эти слова подтверждаются и риторикой самого победителя. В интервью газете Népszava Петер Мадьяр прямо признал необходимость вести переговоры с Владимиром Путиным, а также подчеркнул, что энергетическая зависимость Венгрии от РФ сохранится.
Таким образом, лидер «Тисы» продолжит балансировать между критикой Орбана, чтобы угодить Брюсселю, и закупками ресурсов в РФ, чтобы выжить зимой.
«Золотая середина» Мадьяра.
Будапешт не хочет отказываться от критики прошлого режима, но и не желает терять связи с Москвой, предпочитая национально ориентированные решения, подчеркнул Климов.
«Будапешт ищет золотую середину… В Венгрии были выборы между двумя силами. За одну из них, за Орбана, работал Трамп и его команда. За другие силы работали противники Трампа», — констатировал собеседник aif.ru.
Петер Мадьяр, получив карт-бланш от избирателей, теперь должен доказать, что сможет удержать эту хрупкую «золотую середину» между требованиями ЕС и экономическими интересами своей страны.
Бывший сторонник Орбана: кто такой Петер Мадьяр.
Петер Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, принадлежащей к юридической и политической элите страны. Его отец Иштван Мадьяр был известным адвокатом, мать Моника Эрёш занимала должность заместителя председателя Национального судебного управления, а её отец также был судьёй. Двоюродный дядя Петера, Ференц Мадль, занимал пост президента Венгрии в 2000—2005 годах.
В 2004 году Мадьяр окончил юридический факультет будапештского Католического университета имени Петера Пазманя, затем стажировался в Берлинском университете имени Гумбольдта. Карьеру начинал в суде, занимался международным частным правом и даже бесплатно представлял интересы пострадавших от полицейского произвола во время протестов 2006 года.
В партию Виктора Орбана «Фидес» Мадьяр вступил ещё студентом — сразу после поражения Орбана на выборах 2002 года. После возвращения «Фидес» к власти в 2010 году он занял ряд высоких должностей: работал в МИДе, был дипломатом в представительстве Венгрии при Евросоюзе, курировал отношения правительства с Европарламентом, возглавлял юридическое управление Венгерского банка развития, входил в советы директоров крупных госкомпаний.
За короткий срок Мадьяр сумел совершить то, что не удавалось разрозненной венгерской оппозиции годами: он консолидировал протестный электорат и превратил новую партию во второго по силе политического игрока страны. На выборах в Европарламент в июне 2024 года «Тиса» неожиданно получила 30% голосов и 7 мандатов, фактически сравнявшись с правящим «Фидесом» и вызвав шок в истеблишменте.
Мадьяр организовал серию многотысячных маршей по Будапешту под лозунгами борьбы с коррупцией и восстановления верховенства права, привлекая внимание как венгров, так и западных СМИ. Ему удалось добиться временного приостановления работы проправительственного рекламного картеля и инициировать парламентские расследования нескольких громких госконтрактов.
Кроме того, его партия первой среди оппозиционных сил представила развёрнутую программу евроинтеграции и реформы судебной системы, что принесло Мадьяру репутацию рационального и энергичного лидера, способного говорить с властью с позиции силы.
Скандалы Мадьяра, потрясшие страну.
Одновременно с политическими успехами публичную карьеру Мадьяра сопровождают громкие скандалы личного характера. Его бывшая жена, экс-министр юстиции Юдит Варга, публично заявила, что брак с ним был «ужасными годами насилия».
В ответ политик категорически отверг обвинения в том, что бил супругу за 18 лет брака, и сам выдвинул встречные обвинения: по его словам, это Варга «много раз била его — и кулаком, и ногой, иногда при свидетелях, иногда за закрытыми дверями».
21 июня 2024 года в одном из клубов Будапешта между Мадьяром и молодым человеком, который снимал политика на телефон, произошла потасовка: Мадьяр выхватил у парня устройство и выбросил его, назвав произошедшее провокацией. Кроме того, Мадьяр заявлял, что в 2024 году его тайно сняли на видео во время интимной связи с бывшей партнёршей.
По его словам, он предотвратил публикацию этого видео, которое расценил как попытку шантажа. В связи с той же историей политик сообщил, что в квартире, где происходила запись, возможно, хранились наркотики, однако сам он подчеркнул, что никогда не употреблял запрещённых веществ.