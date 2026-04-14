Депутат Вассерман не будет баллотироваться в Госдуму — остался без спонсоров

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что не будет выдвигаться на очередные выборы в нижнюю палату парламента по своему одномандатному округу в Москве. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».
По словам парламентария, он не смог обеспечить финансирование избирательной кампании. Отсутствие спонсоров стало причиной отказа от участия в выборах.
В 2021 году Вассерман победил в Преображенском округе, набрав 33,7% голосов. Его основным соперником был кандидат от КПРФ Сергей Обухов, получивший 24,2%. На тот момент он участвовал в кампании как самовыдвиженец, объясняя это высоким антирейтингом политических партий.
После избрания Вассерман вошёл во фракцию «Справедливая Россия». Ранее он отмечал, что занимается политической деятельностью около трёх десятилетий.
По данным «Коммерсанта», на предстоящих осенних выборах по Преображенскому округу может выдвинуться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, ранее трижды избиравшийся в Госдуму от Ульяновской области. Сам Вассерман считает, что возможное участие Третьяка связано с его решением не идти на выборы.
В феврале депутат допускал участие в кампании 2026 года при условии наличия финансирования. По его словам, максимальный размер избирательного фонда в 2021 году составлял 40 млн рублей, при этом в 2016 году он проводил кампанию за собственный счёт и столкнулся с нехваткой средств на рекламу.
