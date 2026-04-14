CNN: Рубио примет участие в переговорах Израиля и Ливана в Вашингтоне

Встреча состоится 14 апреля. Израиль и Ливан на мероприятии будут представлять послы этих стран в США Йехиэль Лайтер и Нада Хамаде-Моавад. Кроме того, на переговорах будут присутствовать советник Госдепартамента Майк Нидхэм и американский посол в Бейруте Мишель Исса.
Напомним, ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники проинформировал, что США гарантировали защиту Бейрута от авиаударов Израиля до старта переговоров в Вашингтоне 14 апреля. Целью встречи в американской столице является закрепление режима прекращения огня в качестве первого шага для начала диалога.
Посол Йехиэль Лайтер заявил, что на переговорах 14 апреля Израиль не будет обсуждать с Ливаном возможность прекращения огня с шиитским движением «Хезболла».