Жительница Владивостока взыскала со школы 80 тысяч рублей за травлю ребёнка

Жительница Владивостока взыскала 80 тыс. рублей за травлю её ребёнка, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов региона Елена Оленева.

Жительница Владивостока взыскала 80 тыс. рублей за травлю её ребёнка, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов региона Елена Оленева.

Кроме того, по её словам, решением суда с учебного учреждения также были взысканы судебные расходы в размере 15 тыс. рублей.

По информации РИА Новости, травля и издевательства со стороны одноклассников над ребёнком в школе происходили в течение длительного времени. Мать обращалась к классному руководителю с этой проблемой, однако поддержки со стороны учебного заведения не получила и её ребёнок был вынужден сменить место учёбы.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала о способах борьбы с буллингом в школе.

В феврале в Симферополе родители обвинили школьного учителя в травле сына.