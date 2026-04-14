Киев готовится к переговорам с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты неба, заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова передает «РБК-Украина».
«Уже на этой неделе мы проведем переговоры с европейцами — переговоры о создании совместной системы защиты неба», — сказал он.
Зеленский назвал два, по его мнению, возможных сценария. Первый — Украина станет «неотъемлемой частью европейской системы безопасности». В противном случае «некоторые в Европе рискуют “стать частью русского мира”, заявил он.
Украинский политик подчеркнул, что Украина уже обладает опытом противодействия воздушным угрозам, в частности дронам-камикадзе, и готова им поделиться. По словам Зеленского, украинские перехватчики уже действуют в странах Ближнего Востока и Персидского залива.
Зеленский заявлял, что более 80% целей на поле боя уничтожают именно дроны. Однако лава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что украинские беспилотники производятся исключительно из иностранных компонентов на импортном оборудовании, назвав Украину лишь «пользователем».
The New York Times писала ранее, что помощь в защите украинского неба поставит дилемму перед Североатлантическим альянсом: если остановить российские беспилотники не получится, то это покажет бессилие НАТО, а использование дорогостоящих ракет для их перехвата привело бы к быстрому истощению арсеналов.
Ранее TheTelegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Украиной — европейские союзники Украины захотели создать бесполетную зону не только над западной частью страны, но и растянуть ее до Киева.
Бывший представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер высказывал мнение, что Пентагон вряд ли поддержит идею о бесполетной зоне на Украине, поскольку это будет означать «переход от войны чужими руками к прямой конфронтации». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь указывал, что установление бесполетной зоны над Украиной приведет к войне НАТО и Москвы.