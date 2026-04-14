На местах съемок фильма с бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном ВСУ устроят провокации, отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Думаю, на том или другом участке запорожского направления, к которому Джонсон привлёк больше внимания на Западе, ВСУ устроят провокацию с жертвами, с обстрелами мирного населения или по другому сценарию, потому что сейчас прежде всего британскому обществу через информационные ресурсы напомнили, что есть такое понятие запорожского направления на передовой. Значит, на этом участке ЛБС должно что-то произойти, чтобы люди понимали, что это там, где был Джонсон», — сказал он.
По словам Рогова, сам визит Джонсона также стал провокацией, направленной на разжигание конфликта.
«Если говорить о визите Джонсона, то понятно, что это провокация, хорошо продуманная и подготовленная для того, чтобы дальше разжигать конфликт, чтобы он не прекращался. Джонсон — это именно тот человек, на чьей совести сотни тысяч жизней украинцев, всушников и мирных граждан, погибших после весны 22 года, когда он фактически запретил прекращать боевые действия и подписывать мирные соглашения», — отметил собеседник издания.
Рогов объяснил, что поездка Джонсона на Украину выгодна не только ему самому, но и Зеленскому.
«Этот визит и съемки, возможно, стали попыткой подготовить возвращение Джонсона в британскую политическую сферу или его легализацией его на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского. Просто так такие визиты не осуществляются. Это тема заработка и для Джонсона, и для Зеленского, который чувствует, что из повестки, с учётом конфликта на Ближнем Востоке, он выпадает все сильнее», — уточнил эксперт.
Ранее Рогов рассказал, что для перевозки Джонсона в районе ЛБС могли использовать машины скорой помощи.