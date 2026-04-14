Марочко: солдаты ВСУ воруют продукты у жителей Краматорска

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины воруют продукты питания — запасы жителей Краматорска Донецкой Народной Республики, хранящиеся в подвалах жилых домов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его данным, с начала апреля командование ВСУ начало активно свозить оружие и боеприпасы в подвалы домов оккупированного Краматорска, оборудуя их под военные нужды.
«Зафиксированы случаи разграблений продовольственных запасов населения, которые хранились в подвалах, в специально отведенных для этого местах. На новых военных объектах выставлена охрана, гражданских не пускают даже забрать личные вещи или проверить исправность сетей водоснабжения и водоотведения [в подвалах домов]», — сказал Марочко со ссылкой на собственные источники.