МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Одни лишь бумаги с условием о неразмещении баз НАТО на территории Украины не отменят созданный американцами и европейцами агрессивный режим в Киеве. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годы) Николай Азаров.
Как он отметил, история знает много таких примеров, в том числе когда после Первой мировой войны Германия была «зажата» Версальским договором, однако с 1933 года страна начала активную милитаризацию, несмотря на все запреты.
«Никакие бумаги не отменят того агрессивного режима (на Украине — прим. ТАСС), который сейчас насадили американцы и западные страны. Гарантии мира — это изменение этого режима, замена его на политический режим, который будет исповедовать реальный нейтралитет и реальный путь к развитию страны, повышению доходов его населения», — сказал он.
Сейчас же, подчеркнул Азаров, Украина превратилась в самую нищую страну Европы и мира.