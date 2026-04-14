Москалькова: несколько сотен человек ещё разыскиваются после оккупации Курской области

Судьба нескольких сотен жителей, пропавших во время оккупации ВСУ части Курской области, всё ещё не установлена, заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что для установления судьбы каждого из пропавших была проведена большая работа.
«Сегодня есть ещё несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их ещё до конца не установлена», — сказала Москалькова.
11 апреля Москалькова приехала на пограничный пункт белорусско-украинской границы, чтобы встретить там освобождённых из украинского плена жителей Курской области.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн высказался об освобождении из плена семерых курян.