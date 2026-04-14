Юрист Южалин: постоянно опаздывающего работника может ждать увольнение

Опоздание на работу — то есть нарушение режима рабочего времени, установленного работодателем, — может быть расценено как дисциплинарный проступок, за что работнику грозит дисциплинарная ответственность. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает три вида взыскания: замечание, выговор и увольнение.
Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«Выбор вида взыскания зависит от тяжести совершённого работником проступка и того, какие негативные последствия наступили для работодателя. При первом опоздании работника не могут уволить — ему может грозить только замечание или выговор», — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, если опоздания будут повторяться, работодатель получит право уволить работника за «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет дисциплинарное взыскание».
«Поэтому постоянно опаздывающего работника может ждать в том числе и увольнение с работы. Кроме того, нарушение трудовой дисциплины может влиять и на получение работниками премий», — предупредил собеседник RT.
Работодатель имеет право установить условие, в результате которого премия может быть снижена или не выплачена совсем, если работник нарушает трудовую дисциплину, отметил Южалин.
«Правда, сейчас закон ограничивает размер уменьшения премии в этом случае: действия работодателя не могут приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%», — заключил специалист.
