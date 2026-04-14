Эксперт Степанов: «Моссад» с новым главой может активизироваться в отношении РФ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Деятельность израильской разведки на российском направлении с приходом на пост директора «Моссада» уроженца Белоруссии Романа Гофмана может получить новое измерение, учитывая связи израильского и киевского режимов. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об утверждении генерал-майора Романа Гофмана в должности директора «Моссада». Гофман родился в 1976 году в белорусском Мозыре, в 1990 году репатриировался в Израиль, служил в бронетанковых войсках, командовал подразделениями вплоть до уровня дивизии, а в мае 2024 года стал военным секретарем Нетаньяху.
«Не исключено, что деятельность [»Моссада«] на российском направлении получит новое измерение с учетом максимально плотных связей киевского режима и Тель-Авива. Планирование многих операций ГУР против России осуществлялось с применением опыта и при непосредственном участии сотрудников “Моссада”. Речь может идти в том числе о предоставлении доступа к боевым и разведывательным решениям с применением алгоритмов искусственного интеллекта», — заявил эксперт.
По его словам, характер нынешнего назначения свидетельствует о трансформации самой спецслужбы. Гофман, который начинал службу в бронетанковых войсках, а затем стал военным секретарем Нетаньяху, выбран не случайно. «Прежде всего, решение обосновывается стремлением Нетаньяху контролировать ключевую спецслужбу, которая проводит закордонные мероприятия. Карьерный путь Гофмана говорит о том, что ставка будет на военные операции с применением более широкого инструментария, не ограничиваясь исключительно возможностями разведывательной и агентурной деятельности “Моссада”, — отметил Степанов.
Как полагает эксперт, из «Моссада» создают сетевую распределенную структуру, которая будет иметь в своем распоряжении все инструменты воздействия, вплоть до армейских. «Ключевая задача, помимо сбора разведывательных сведений, — это силовые акции в отношении неугодных политиков и командования оппонентов, де-факто это персональная армия по ликвидации лидеров, которая сейчас управляется и координируется Нетаньяху», — подчеркнул он.