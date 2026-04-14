«Авраам Линкольн» у берегов Ирана — напряжение в регионе выросло

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» зафиксирован в 200 километрах к югу от побережья Ирана, на окраине Оманского залива. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.
По данным источника, это наиболее близкое положение атомного военного корабля США к региону с начала текущего конфликта.
Вблизи авианосца также обнаружены два корабля, которые по габаритам и конфигурации соответствуют эсминцам с управляемым ракетным вооружением. Предполагается, что они входят в состав ударной группы, сопровождающей «Авраам Линкольн».
Корабль введён в состав ВМС США в 1989 году и ранее участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. С началом военной операции против Ирана авианосец был переброшен на Ближний Восток.
Иранская сторона ранее заявляла о попытках атак на этот корабль.
Ситуация развивается на фоне обострения в регионе. После неудачных переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о введении блокады Ормузского пролива. Ограничения вступили в силу вечером 13 апреля и распространяются на суда, входящие и выходящие из иранских портов, включая акватории Персидского и Оманского заливов.
