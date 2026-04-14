«Авраам Линкольн» у берегов Ирана — напряжение в регионе выросло

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» зафиксирован в 200 километрах к югу от побережья Ирана, на окраине Оманского залива.

Американский атомный авианосец «Авраам Линкольн» зафиксирован в 200 километрах к югу от побережья Ирана, на окраине Оманского залива. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным источника, это наиболее близкое положение атомного военного корабля США к региону с начала текущего конфликта.

Вблизи авианосца также обнаружены два корабля, которые по габаритам и конфигурации соответствуют эсминцам с управляемым ракетным вооружением. Предполагается, что они входят в состав ударной группы, сопровождающей «Авраам Линкольн».

Корабль введён в состав ВМС США в 1989 году и ранее участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. С началом военной операции против Ирана авианосец был переброшен на Ближний Восток.

Иранская сторона ранее заявляла о попытках атак на этот корабль.

Ситуация развивается на фоне обострения в регионе. После неудачных переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о введении блокады Ормузского пролива. Ограничения вступили в силу вечером 13 апреля и распространяются на суда, входящие и выходящие из иранских портов, включая акватории Персидского и Оманского заливов.

Читайте также: Компенсации потребовали от пяти стран — Иран выставил претензии.

Узнать больше по теме
Авраам Линкольн: биография, семья и карьера президента США и освободителя рабов
Шестнадцатый президент США сыграл ключевую роль в сохранении единства страны и отмене рабства. Авраам Линкольн возглавил государство в один из самых сложных периодов его истории — во время Гражданской войны. Его политика, направленная на укрепление федеральной власти и преодоление раскола, определила дальнейшее развитие Штатов.
Читать дальше