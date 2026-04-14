Профессор Миршаймер предупредил о риске применения Израилем ядерного оружия

Он отметил, что израильская сторона видит в Исламской Республике угрозу существованию своего государства. При этом, по словам эксперта, в Израиле осознают, что не смогли одолеть Иран в рамках проводимой операции.
«Так что израильтяне действительно попали в огромную передрягу. И когда происходят подобные вещи, государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии. И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия», — сказал профессор в YouTube-канале отставного полковника американской армии Дэниела Дэвиса.
Миршаймер также полагает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, полагая, что это может отвлечь внимание от ситуации на Ближнем Востоке.
«Нетаньяху одержим идеей победить Иран. И на самом деле, он хотел бы разрушить Украину. Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул эксперт.
Напомним, в марте бывший советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что США не станут применять ядерное оружие против Ирана. При этом он не исключил, что на подобный шаг может решиться Израиль.