Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат ЕП Пиперя: Мадьяр может стать для ЕС куда большей проблемой, чем Орбан

Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка позиции ЕС, из-за чего венгерский политик может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был Виктор Орбан.

Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка позиции ЕС, из-за чего венгерский политик может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был Виктор Орбан.

Такое мнение в соцсети X высказал румынский евродепутат Георге Пиперя, отметив, что, по словам Мадьяра, Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства на Украине.

«Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — … орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — сказал политик.

Петер Мадьяр ранее заявил на митинге в Будапеште, что снова сделает страну сильным и надёжным союзником в Евросоюзе и НАТО.

В Кремле отметили, что с уважением относятся к выбору народа Венгрии и рассчитывают на продолжение контактов с новым руководством страны.

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT рассказал, как может измениться внешняя политика Венгрии после парламентских выборов.

