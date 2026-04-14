Депутат ЕП Пиперя: Мадьяр может стать для ЕС куда большей проблемой, чем Орбан

Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины совсем не близка позиции ЕС, из-за чего венгерский политик может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был Виктор Орбан.
Такое мнение в соцсети X высказал румынский евродепутат Георге Пиперя, отметив, что, по словам Мадьяра, Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства на Украине.
«Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — … орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — сказал политик.
В Кремле отметили, что с уважением относятся к выбору народа Венгрии и рассчитывают на продолжение контактов с новым руководством страны.
Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT рассказал, как может измениться внешняя политика Венгрии после парламентских выборов.