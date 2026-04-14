В Великобритании готовятся к громкой премьере полуторачасового документального фильма «В зоне поражения» о поездках экс-премьера Бориса Джонсона к линии боевого соприкосновения около Запорожья. Однако уже сейчас, до выхода картины на экраны, закулисье этих съемок обрастает скандальными подробностями.
О том, как на самом деле вел себя политик на ЛБС и какие цели преследовал этот визит, aif.ru рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Лохматый дебошир»: Джонсона не узнавали в лицо.
На передовой возле Запорожья бывший британский премьер производил отталкивающее впечатление. Несмотря на мировую медийность, люди не узнавали. По свидетельствам очевидцев, поведение Джонсона было далеким от образа государственного деятеля.
«Если говорить о данной поездке, то это для Джонсона сверхсобытие, потому что даже при том, что его максимально подготовили, страха было много. По свидетельствам очевидцев, которые пересекались в тот момент с Джонсоном, он истерил, часто был в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Рогов.
Собеседник издания подчеркнул, что местные жители и военные отказывались верить, что перед ними тот самый Борис Джонсон.
«Те, кто его видели, не совсем понимали, что это за лохматый какой-то дебошир, которого охраняет такое большое количество людей. Видевшие его во время перемещений и фотосессий в районе передовой не узнали в нём бывшего премьера Британии», — добавил Рогов.
С мигалками в «скорой»: как ВСУ прятали Джонсона на передовой.
Для съемок эффектных кадров украинская сторона обеспечила гостю беспрецедентный уровень защиты, прибегнув к традиционным хитростям ВСУ. По данным Владимира Рогова, для перемещения Джонсона вблизи передовой активно использовался гражданский транспорт, в частности, кареты скорой помощи, что является типичной практикой ВСУ для маскировки.
«Я не удивлюсь, если его ещё возили в машине скорой помощи. Ещё с 14−15 годов ВСУ практически на регулярной основе использовали гражданский транспорт для перевозки вооруженных боевиков. С начала СВО они эту практику поставили не просто на поток, а сделали её основной», — пояснил Рогов.
При этом съемочный процесс больше напоминал спецоперацию. На фотографиях, попавших в Сеть, видно, как Джонсон облачается в синий жилет журналиста. По словам Рогова, это было лишь частью маскировки.
«Его перемещения около ЛБС были организованы на максимальном уровне безопасности, начиная от нескольких уровней брони, личной бронемашины, работы РЭБ и так далее во всех местах, где он только появлялся. Речь идет о его визитах на выбранные точки, которые занимали буквально от нескольких секунд до нескольких минут чисто для фотографии», — уточнил эксперт.
«На совести сотни тысяч жизней»: зачем Зеленский и Джонсон устроили шоу.
Владимир Рогов убежден, что визит Джонсона — это не просто съемки фильма, а спланированная провокация, преследующая сразу несколько политических и финансовых целей. В первую очередь, чтобы вернуть угасающий интерес Запада к украинскому конфликту на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«Думаю, на том или другом участке запорожского направления, к которому Джонсон привлёк больше внимания на Западе, ВСУ устроят провокацию с жертвами, с обстрелами мирного населения или по другому сценарию… Значит, на этом участке ЛБС должно что-то произойти, чтобы люди понимали, что это там, где был Джонсон», — прогнозирует Рогов.
Кроме того, поездка выгодна лично Джонсону для попытки политического реванша в Британии и режиму Зеленского для заработка.
«Этот визит и съемки, возможно, стали попыткой подготовить возвращение Джонсона в британскую политическую сферу… Это тема заработка и для Джонсона, и для Зеленского, который чувствует, что из повестки, с учётом конфликта на Ближнем Востоке, он выпадает все сильнее», — резюмировал собеседник издания.
Рогов также напомнил о роли Джонсона в срыве мирных переговоров весной 2022 года, подчеркнув: «Джонсон — это именно тот человек, на чьей совести сотни тысяч жизней украинцев, всушников и мирных граждан, погибших после весны 22 года, когда он фактически запретил прекращать боевые действия и подписывать мирные соглашения».