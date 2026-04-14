Товарооборот Китая и России в январе-марте вырос почти на 15 процентов

По данным таможни, Китай за первые три месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 27,666 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-мартом 2025 года составил 22,1%. Поставки из РФ в КНР выросли на 9,5%, составив 33,591 миллиарда долларов.