The Times of Israel: один солдат ЦАХАЛ погиб в ходе боев на юге Ливана

По ее данным, 30-летний водитель пожарной машины погиб, а еще трое солдат-резервистов получили ранения на юге Ливана в ходе боевых столкновений с силами шиитской организации «Хезболлах». Отмечается, что раненые военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, а их семьи получили уведомления о произошедшем.
Ранее сообщалось, что 10 апреля после двухнедельной осады израильские военные начали зачистку северных и восточных окраин города Бинт-Джбейль, расположенного на юге Ливана. Бинт-Джбейль считается крупнейшим городом к югу от реки Литани и относится ко второй линии населенных пунктов, которые будут включены в создаваемую Израилем буферную зону.