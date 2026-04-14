The Times of Israel: один солдат ЦАХАЛ погиб в ходе боев на юге Ливана

По ее данным, 30-летний водитель пожарной машины погиб, а еще трое солдат-резервистов получили ранения на юге Ливана в ходе боевых столкновений с силами шиитской организации «Хезболлах». Отмечается, что раненые военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, а их семьи получили уведомления о произошедшем.