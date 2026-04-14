Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times of Israel: один солдат ЦАХАЛ погиб в ходе боев на юге Ливана

По информации газеты, еще трое получили ранения.

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апреля. /ТАСС/. Один военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погиб, еще трое были ранены во время боевых действий на юге Ливана. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По ее данным, 30-летний водитель пожарной машины погиб, а еще трое солдат-резервистов получили ранения на юге Ливана в ходе боевых столкновений с силами шиитской организации «Хезболлах». Отмечается, что раненые военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу, а их семьи получили уведомления о произошедшем.

Ранее сообщалось, что 10 апреля после двухнедельной осады израильские военные начали зачистку северных и восточных окраин города Бинт-Джбейль, расположенного на юге Ливана. Бинт-Джбейль считается крупнейшим городом к югу от реки Литани и относится ко второй линии населенных пунктов, которые будут включены в создаваемую Израилем буферную зону.

