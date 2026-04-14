ТАСС: под Сумы перебросили несколько украинских заградотрядов «Кракен»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область несколько отрядов подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признано террористическим, запрещено в РФ) для «мотивации» мобилизованных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что командование ВСУ на данный участок фронта на сумском направлении также перебросило несколько отрядов террористов ГУР “Кракен”. Высока вероятность, что националисты будут применяться в роли “мотивационных”, или заградительных, отрядов для насильно мобилизованных солдат 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщали ТАСС в российских силовых структурах, вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих всегда сопряжен с большим риском из-за заградотрядов ВСУ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину отмечал, что украинские военнослужащие, заблокированные в Купянске и Красноармейске, не могли сдаться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.