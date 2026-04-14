ТАСС: переброшенные под Волчанск для ударов по РФ дроноводы ВСУ понесли потери

В российских силовых структурах отметили, что речь идет о подразделениях 428-го отдельного батальона беспилотных систем.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Украинские операторы БПЛА, переброшенные на волчанское направление для нанесения ударов по территории РФ, понесли потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские волонтеры сообщают, что для нанесения ударов по нашей территории в Харьковскую область на волчанское направление были переброшены подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше