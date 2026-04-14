Украина не продемонстрировала готовность соблюдать договорённости в период пасхального перемирия. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, украинская сторона не реагирует на гуманитарные инициативы и не отвечает на шаги, направленные на снижение интенсивности боевых действий и защиту гражданского населения.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным и действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник. В Кремле заявляли, что рассчитывают на аналогичные действия со стороны Киева.
Военным подразделениям России было поручено соблюдать режим прекращения огня, оставаясь готовыми к отражению возможных провокаций.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности соблюдать перемирие и действовать зеркально. Однако после его завершения Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях режима со стороны ВСУ.
Читайте также: Кремль сообщил об отсутствии прогресса на переговорах по Украине и продолжении СВО.