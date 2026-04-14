Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — передаёт агентство.
Ранее под Сумами госпитализировали более 30 мобилизованных ВСУ из-за проблем с сердцем.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ перебросили стратегические резервы под Сумы из-за массовых потерь.