РИА Новости: в Сумской области пропали несколько рот ВСУ

Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах севернее села Писаревка Сумской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — передаёт агентство.

Ранее под Сумами госпитализировали более 30 мобилизованных ВСУ из-за проблем с сердцем.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ перебросили стратегические резервы под Сумы из-за массовых потерь.