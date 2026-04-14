США и Иран обсуждают проведение переговоров в Женеве или Исламабаде

По данным агентства, стороны рассматривают столицу Пакистана как одну из основных площадок. В то же время представители США допускают проведение встречи в Женеве.
Окончательное решение о месте переговоров пока не принято. При этом не исключается, что встреча может пройти 16 апреля.
Предыдущий раунд переговоров, состоявшийся 11 апреля в Исламабаде, завершился без результата. На этом фоне усилилось обсуждение возможных дальнейших шагов, включая введение морской блокады Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для него не является принципиальным достижение соглашения с Тегераном.
В свою очередь представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи сообщил о готовности Тегерана продолжить диалог с США при условии соблюдения его прав и на основе рационального подхода.
