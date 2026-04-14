Бессент заявил, что война с Ираном может дать полвека стабильности экономике США

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент выступил с утверждением, что по итогам войны с Ираном американская экономика может получить 50 лет стабильности.
«Не знаю, как долго это продлится, но думаю, что мы оглянемся назад и скажем, что за 50, 100 или больше дней [конфликта] мы получили 50 лет стабильности», — сказал он в интервью порталу Semafor в ответ на вопрос, во что выльется для экономики США американо-израильская военная операция против Ирана.
Бессент вместе с тем признал, что из-за конфликта достичь показателей роста американской экономики в 4% будет проблематично. «В теории это возможно, хоть нам и придется много наверстывать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.