МИД: ГА ООН пытаются превратить в арену геополитического противостояния

«Продолжаются попытки превратить Генеральную ассамблею в ещё одну арену геополитического противостояния, где результаты голосования добываются весьма неприглядным способом», — сказал дипломат.
В марте замглавы российского МИД Александр Алимов заявил, что ГА ООН не даёт ничего по Украине, кроме антироссийских документов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также отмечала, что доклады ООН ограниченно освещают нарушения ВСУ прав человека.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше