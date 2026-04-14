Женщина погибла при атаке БПЛА на Елец Липецкой области, ещё пятеро пострадали, заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, четверо из них госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме, все жильцы были эвакуированы.
«На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы. В ближайшее время главами муниципалитетов будет проведена оценка ущерба и оказана материальная помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.
Ночью ВСУ также ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области.