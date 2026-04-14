В Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел

С момента избрания Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стала называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.