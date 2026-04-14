Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел

Президент республики Садыр Жапаров заявил, что сделать это собираются до конца 2027 года.

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Киргизии планируют до завершения 2027 года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал он.

По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.

С момента избрания Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стала называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.