В Киргизии планируют заменить все русскоязычные названия сел

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Киргизии планируют до завершения 2027 года сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области.
«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал он.
По словам Жапарова, он также выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.
С момента избрания Жапарова в 2021 году президентом в Киргизии были официально изменены русскоязычные названия более 15 населенных пунктов. В частности, село Военно-Антоновка (Чуйская область) стала называться Кожомкул, а село Семеновка (Иссык-Кульская область) — Кожояр-Ата.