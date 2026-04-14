Бойцы ВС РФ захватили украинских пленных с документацией в тылу противника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Разведгруппа гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ во вражеском тылу и взяла в плен украинских военных с документацией. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ходе выполнения боевой задачи во вражеском тылу разведгруппа Бирюкова обнаружила пункт временной дислокации ВСУ. Неподалеку находился легковой автомобиль, в который военные ВСУ спешно грузили коробки с документацией. Офицер принял решение захватить пленных вместе документами и на их же машине вернуться к своим.
«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», — сказали в ведомстве.
После изучения бумаг и показаний пленных командование определило места дислокации формирований ВСУ. В результате ракетных ударов по позициям противника было ликвидировано большое количество живой силы и техники, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов, добавили в МО РФ.