Марочко: Киев во время перемирия бил по своим тылам для обвинения ВС РФ

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия наносили удары по тыловым поселениям в Сумской, Харьковской и Запорожской областях для того, чтобы обвинить в обстрелах российскую армию. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По сообщениям с мест, в Сумской, Харьковской и Запорожской областях зафиксированы случаи обстрелов вооруженных формирований Украины своих тыловых районов. Подобная практика не нова и встречается почти с каждым перемирием. Основной целью таких действий является дискредитация ВС РФ и руководства страны в целом, а также зарабатывание политических очков украинскому преступному военно-политическому руководству на международной арене», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. За это время Министерство обороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений Украиной режима перемирия.