Боец Гриф: группировка «Север» уничтожила более 40 украинских БПЛА за неделю

Начальник расчета БПЛА сообщил, что дроны использовались украинскими формированиями для ведения воздушной разведки, корректировки огня, минирования местности и доставки боеприпасов.

КУРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Более 40 беспилотных летательных аппаратов и гексакоптеров Вооруженных сил Украины были уничтожены расчетом ударных FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным Гриф.

«Расчет FPV-дронов 44 армейского корпуса группировки войск “Север” за неделю уничтожил в Сумской области свыше 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и гексакоптеров, находившихся на вооружении ВСУ. В ходе мониторинга воздушного пространства расчетами БПС были своевременно обнаружены и поражены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты противника типов “Лелека”, Mavic, гексакоптеры противника», — рассказал Гриф.

Начальник расчета добавил, что эти дроны использовались украинскими формированиями для ведения воздушной разведки, корректировки огня, минирования местности и доставки боеприпасов.

«Уничтожение вражеских БПЛА осуществлено применением дронов-перехватчиков. Ликвидация разведывательных и ударных дронов противника позволила сорвать планы ВСУ по сбору разведывательной информации и нанесению ударов по российским позициям, а также позволила существенно снизить их боевые возможности в Сумской области», — отметил Гриф.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше