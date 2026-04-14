Боец Гриф: группировка «Север» уничтожила более 40 украинских БПЛА за неделю

КУРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Более 40 беспилотных летательных аппаратов и гексакоптеров Вооруженных сил Украины были уничтожены расчетом ударных FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным Гриф.
«Расчет FPV-дронов 44 армейского корпуса группировки войск “Север” за неделю уничтожил в Сумской области свыше 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и гексакоптеров, находившихся на вооружении ВСУ. В ходе мониторинга воздушного пространства расчетами БПС были своевременно обнаружены и поражены разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты противника типов “Лелека”, Mavic, гексакоптеры противника», — рассказал Гриф.
Начальник расчета добавил, что эти дроны использовались украинскими формированиями для ведения воздушной разведки, корректировки огня, минирования местности и доставки боеприпасов.
«Уничтожение вражеских БПЛА осуществлено применением дронов-перехватчиков. Ликвидация разведывательных и ударных дронов противника позволила сорвать планы ВСУ по сбору разведывательной информации и нанесению ударов по российским позициям, а также позволила существенно снизить их боевые возможности в Сумской области», — отметил Гриф.