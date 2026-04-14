Грэм* ударил по Папе и Ирану — в эфире Fox News прозвучали жесткие обвинения

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил в эфире Hannity на Fox News с резкой критикой Ирана и публично ответил Папе Льву XIV, ранее призывавшему к отказу от эскалации.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил в эфире Hannity на Fox News с резкой критикой Ирана и публично ответил Папе Льву XIV, ранее призывавшему к отказу от эскалации.

Во время обсуждения конфликта сенатор заявил, что понтифик недооценивает характер власти в Тегеране. По его словам, руководство страны причастно к подавлению протестов и гибели собственных граждан. В той же логике Грэм провел параллели с нацистским режимом, обозначив иранские власти как зло.

Выступление прозвучало на фоне обострения дискуссии вокруг войны с Ираном. За несколько дней до этого Папа Лев XIV осудил эскалацию, указав на разрушительную логику силы и призвав стороны к переговорам. Эта позиция вошла в противоречие с жесткой линией части американского политического класса.

Грэм, относящийся к сторонникам силового давления на Тегеран, в эфире подтвердил свою позицию. Он дал понять, что не рассматривает иранское руководство как сторону для диалога и считает необходимым действовать максимально жестко.

При этом озвученная оценка о десятках тысяч погибших требует уточнения. Эти данные не имеют единого подтверждения в открытых источниках и отражают позицию самого сенатора. Доступные оценки потерь в ходе протестов и репрессий в Иране существенно различаются.

Заявление Грэма стало не только очередным выпадом в адрес Тегерана, но и прямым политическим сигналом Ватикану. Спор вокруг Ирана выходит за рамки военной повестки и превращается в противостояние двух подходов — силового давления и дипломатического урегулирования.

