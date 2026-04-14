Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли почти 30 жителей России

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины на минувшей неделе унесли жизни почти 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов ранены 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике», — сказал он.
Мирошник отметил, что подавляющее число мирных жителей (174) получили увечья в результате налетов украинских БПЛА.
Собеседник агентства добавил, что на минувшей неделе украинские войска продолжали дистанционно минировать местность в субъектах РФ. «В Херсонской области чудовищное происшествие унесло жизнь ребенка — 15-летний мальчик, управлявший мопедом, погиб из-за сработавшего под колесами взрывного устройства, в ДНР — из-за детонации ВОП (взрывоопасный предмет — прим. ТАСС) погибла 12-летняя девочка, травмирован 17-летний подросток, при подрыве на запрещенной к применению противопехотной мине “Лепесток” ранение получил житель Марьинки. В Херсонской области от детонации взрывных устройств погибли два мирных жителя, трое получили ранения», — сообщил он.
Кроме того, добавил Мирошник, украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. Так, в селе Борисовка Белгородской области от удара дрона по машине скорой помощи пострадали два фельдшера и водитель. В Запорожской области во время эвакуации детей после удара по школе в Великой Знаменке ВСУ атаковали санитарные автомобили, прибывшие для оказания помощи, две машины повреждены.
Всего, по словам Мирошника, за неделю Киев выпустил по регионам РФ почти 2,9 тыс. различных боеприпасов.