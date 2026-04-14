Мирошник: от ударов ВСУ за неделю погибли почти 30 жителей России

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что еще 170 получили ранения.

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины на минувшей неделе унесли жизни почти 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов ранены 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике», — сказал он.

Мирошник отметил, что подавляющее число мирных жителей (174) получили увечья в результате налетов украинских БПЛА.

Собеседник агентства добавил, что на минувшей неделе украинские войска продолжали дистанционно минировать местность в субъектах РФ. «В Херсонской области чудовищное происшествие унесло жизнь ребенка — 15-летний мальчик, управлявший мопедом, погиб из-за сработавшего под колесами взрывного устройства, в ДНР — из-за детонации ВОП (взрывоопасный предмет — прим. ТАСС) погибла 12-летняя девочка, травмирован 17-летний подросток, при подрыве на запрещенной к применению противопехотной мине “Лепесток” ранение получил житель Марьинки. В Херсонской области от детонации взрывных устройств погибли два мирных жителя, трое получили ранения», — сообщил он.

Кроме того, добавил Мирошник, украинские боевики, игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту. Так, в селе Борисовка Белгородской области от удара дрона по машине скорой помощи пострадали два фельдшера и водитель. В Запорожской области во время эвакуации детей после удара по школе в Великой Знаменке ВСУ атаковали санитарные автомобили, прибывшие для оказания помощи, две машины повреждены.

Всего, по словам Мирошника, за неделю Киев выпустил по регионам РФ почти 2,9 тыс. различных боеприпасов.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
