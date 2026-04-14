Мирошник: ВСУ на неделе увеличили число ударов по ДНР при помощи БПЛА

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на неделе нарастили число ударов по поселениям Донецкой Народной Республики при помощи ударных беспилотников, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) усилили атаки с помощью ударных БПЛА по гражданским объектам ДНР. Только за сутки в республике пострадали 9 мирных жителей. Пять из них получили ранения из-за удара дрона по траурной процессии в Ленинском районе Донецка на территории кладбища “Южное”. В конце недели атаке ударных беспилотников подвергся город Ясиноватая. В результате варварского удара по жилой застройке погибла семейная пара, ранения получили семь мирных жителей», — сказал Мирошник, напомнив, что среди пострадавших в ДНР также есть корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
По его словам, Белгородская область на неделе оставалась субъектом РФ, который чаще остальных подвергался атакам со стороны ВСУ: регион ежедневно атаковали от 120 до 180 дронов.
По данным Мирошника, за неделю удары ВСУ унесли жизни почти 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, получили ранения.