Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии умер ребёнок, выпивший химикат, перелитый в бутылку из-под лекарства

В Баргузинском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти малолетней дочери. По информации регионального СК, мужчина перелил отвердитель для эпоксидной смолы в пустую бутылку из-под лекарственного препарата от кашля, а спустя несколько дней, забыв какое в ней содержимое, по ошибке поставил флакон к другим лекарственным препаратам. Сожительница мужчины, не знавшая о содержимом флакона, дала девочке из него жидкость.

«В результате острого отравления девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 2023 году в Бурятии осудили женщину, сын которой ночевал в канализации.