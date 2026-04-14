В Бурятии умер ребёнок, выпивший химикат, перелитый в бутылку из-под лекарства

В Баргузинском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти малолетней дочери. По информации регионального СК, мужчина перелил отвердитель для эпоксидной смолы в пустую бутылку из-под лекарственного препарата от кашля, а спустя несколько дней, забыв какое в ней содержимое, по ошибке поставил флакон к другим лекарственным препаратам. Сожительница мужчины, не знавшая о содержимом флакона, дала девочке из него жидкость.
«В результате острого отравления девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
