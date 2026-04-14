Владимир Якушев: Сторонники «Единой России» принимают активное участие в формировании Народной программы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партия также расширяет сотрудничество с представителями гражданского общества.
Сторонники «Единой России», число которых превысило 900 тысяч человек, сегодня — авангард партии, подчеркнул Владимир Якушев на расширенном заседании Центрального совета сторонников, который прошёл в рамках Всероссийского семинара. На нём собрались 200 участников со всех регионов страны — актив сторонников и представители партнёрских некоммерческих организаций, профсоюзов, казачества, ветеранских и молодёжных организаций.
«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале. Приятно отметить, что в прошлом году команду сторонников в Донецкой Народной Республике возглавил Герой ДНР Ахри Авидзба; в Республике Башкортостан — Герой России Денис Чернавин; в Республике Алтай — участник спецоперации, награжденный медалями “За Отвагу”, “За боевые отличия” и “Медалью Жукова” Максим Анисимов», — сказал он.
Секретарь Генсовета напомнил, что партия вступила в масштабный для всей страны избирательный цикл: состоятся выборы в Госдуму, в 39 заксобраний субъектов РФ, 11 административных центров и большое количество муниципалитетов.
По его словам, это «серьёзная, большая избирательная кампания».
«В течение пяти лет мы отрабатывали нашу народную программу, те наказы, с которыми шли на выборы в 2021 году. Как и обещали, в 2026 году обязательно отчитаемся, что удалось сделать и что нет», — сказал Владимир Якушев.
Секретарь Генсовета пояснил, что с самого момента образования все программные документы «Единой России» базировались на запросах людей.
«Не станет исключением и наш новый программный документ, над которым мы уже начали работать», — подчеркнул он.
В формировании новой Народной программы партии принимают участие профсоюзы и общественные объединения. Гражданское общество России — мощная сила, стоящая на защите интересов людей и национальной стабильности, заявила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
На заседании подписали соглашения между Центром поддержки гражданских инициатив сторонников и тремя крупными организациями: ООД «Клубы исторической реконструкции России», Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России, а также Союзом пенсионеров России. Документы предполагают запуск совместных проектов по патриотическому воспитанию, развитию массового спорта среди молодёжи и социальной защите пожилых людей.
Кроме того, пополнился состав Центрального совета сторонников. В него вошли: председатель Федерации независимых профсоюзов России, член Общественной палаты РФ Сергей Черногаев, председатель попечительского совета Благотворительного фонда поддержки ветеранов и сотрудников спецподразделения антитеррора «Альфа», заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Андрей Фадюхин, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский и президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков.
Сопредседатель регионального совета сторонников Александр Паценко принимал участие в расширенном заседании Центрального совета сторонников: «Народная программа “Единой России” — это документ, который рождается из диалога с людьми, и сторонники партии в Красноярском крае активно включаются в его формирование. Мы понимаем, насколько важно, чтобы голос каждого жителя региона был услышан и учтен. Наша задача — стать проводниками народных инициатив, превратить идеи и предложения красноярцев в конкретные пункты программы. Только совместными усилиями, через активное участие каждого сторонника, мы сделаем программу по-настоящему народной и актуальной для нашего региона».
По итогам 2025 года лучшие региональные советы сторонников получили благодарственные письма от руководства партии.
Все выработанные инициативы передали в профильную комиссию по подготовке Народной программы.
Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.