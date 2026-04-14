Владимир Якушев: Сторонники «Единой России» принимают активное участие в формировании Народной программы

«Всех вас объединяет готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. Поэтому сегодня институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе и для участников специальной военной операции, которые присутствуют в этом зале. Приятно отметить, что в прошлом году команду сторонников в Донецкой Народной Республике возглавил Герой ДНР Ахри Авидзба; в Республике Башкортостан — Герой России Денис Чернавин; в Республике Алтай — участник спецоперации, награжденный медалями “За Отвагу”, “За боевые отличия” и “Медалью Жукова” Максим Анисимов», — сказал он.