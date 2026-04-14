Слюсарь: БПЛА ВСУ уничтожили в Ростовской области в ночь на 14 апреля

Между тем, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Минувшей ночью 14 апреля во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА ВСУ уничтожен в Чертковском районе. Об этом сообщилглава региона Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Между тем, в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что ночью 13 апреля в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Неклиновском районе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше